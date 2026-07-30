مقتل 7 شرطيين و8 إرهابيين بهجوم على نقطة تفتيش في باكستان

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 02:13 صباحاً كتب شريف احمد - قُتل سبعة شرطيين وثمانية إرهابيين مساء الأربعاء في هجوم على نقطة تفتيش في شمال باكستان، وفق ما أفادت وسائل إعلام.وأوردت قناة "جيو نيوز" الإخبارية التلفزيونية أن الهجوم وقع في إقليم هنغو بولاية خيبر بختونخوا الحدودية في شمال البلاد، وذلك نقلا عن مسؤول الشرطة في الإقليم طارق حبيب.وقال حبيب إن 22 عنصرا آخر من الشرطة أُصيبوا في الهجوم، وأعلن بدء عملية تمشيط في المنطقة.