عقوبات أمريكية جديدة على شبكة إيرانية تستغل الملاحة في مضيق هرمز

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 02:13 صباحاً كتب شريف احمد - فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء عقوبات إضافية على شركتين تؤديان دورًا محوريًا في مخطط إيراني يستهدف السفن العابرة لمضيق هرمز، بهدف منع طهران من استغلال الممر المائي مصدرًا للإيرادات وتمويل اقتصادها.

وأوضحت الوزارة أن الشركتين تسهمان في إجبار السفن التجارية على شراء خدمات تأمين بحري مقابل السماح لها بالعبور الآمن عبر المضيق، مشيرةً إلى أن العائدات الناتجة عن هذا النشاط تُستخدم في دعم الحرس الثوري الإيراني.

وأكدت أنها لن تسمح لإيران باتخاذ التجارة العالمية رهينة، أو استغلال حركة الشحن الدولي لتمويل أنشطة الحرس الثوري، مشددةً على مواصلة استهداف الجهات المشاركة في هذه الممارسات وتعطيل مصادر إيراداتها.