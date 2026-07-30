عاجل.. الجيش الأمريكي يبدأ تنفيذ غارات جوية جديدة على إيران

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 06:28 صباحاً كتب شريف احمد - بدأ الجيش الأمريكي تنفيذ غارات جوية جديدة على إيران، بحسب ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي في ساعة مبكرة صباح اليوم الخميس.

وتمثل هذه الغارات أول ضربات أمريكية داخل إيران منذ قرر الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي، تعليق حملة القصف لإتاحة فرصة جديدة للمفاوضات.

ونقلت قناة العربية عن إعلام إيراني خبر سماع دوي انفجارات في عدة مناطق في إيران.

ولفتت إلى شن غارات على أهداف في مدينة عبادان جنوب إقليم الأهواز، وإلى سماع دوي انفجارات في نور آباد بمحافظة فارس جنوب إيران.

كما أفاد إعلام إيراني بوقوع انفجارات في بوشهر وبندر عباس جنوب إيران. ترامب يتوعد إيران وفي وقت سابق، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة، عقب هجوم صاروخي استهدف قواعد تستخدمها الولايات المتحدة في الأردن، وفق ما نقلت عنه "فوكس نيوز". ونقل مراسل الشبكة عن ترامب قوله: "سنضربهم بقوة، سيتعرضون لضربٍ مبرح"، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي استخدم ألفاظًا نابيةً لتأكيد موقفه.