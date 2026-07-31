مجلس الوزراء المصري: طائرة مسيرة تسببت في اندلاع حريق بسفينتين في ميناء دمياط

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال مجلس الوزراء المصري، اليوم ​الخميس، إن التحقيقات ‌الأولية أظهرت أن طائرة مسيرة تسببت في ​اندلاع حريق على ​متن سفينتين في ميناء ⁠دمياط أمس.

وذكر مجلس ​الوزراء "بعد السيطرة على الحريق ​الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم ​29 يوليو 2026، ​وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية ‌حول ⁠الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة، ولم تعلن ​أي جهة ​مسئوليتها ⁠عن الواقعة".

وأضاف "تواصل الجهات المعنية استكمال ​التحقيقات للوقوف على ​ملابسات ⁠الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على ⁠مصالح ​مصر وأمنها ​القومي".

المصدر : وكالات - رويترز