قطر تنفي احتجاز طيارين إيرانيين

القاهرة - كتب محمد نسيم - نفت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، بشكل قاطع الادعاءات المتداولة حول احتجاز طيارين إيرانيين، معربة عن استغرابها الشديد من التصريحات المضللة في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية بالمنطقة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أنه تم التواصل مع الطيارين المعنيين عقب خرقهم للأجواء القطرية في شهر مارس الماضي، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن الأراضي القطرية بعد التواصل معهم دون تلقي أي إجابة.

وأكد المتحدث أن فرق الإنقاذ القطرية قامت بعمليات بحث عن رفات الطيارين وعثرت على رفات أحدهم، لافتاً إلى أنه يجري التنسيق مع الجانب الإيراني لتسليم الجثمان.

وأضاف أن الطرف الإيراني لم يستجب لدعوة سابقة وجهتها قطر في أبريل الماضي لإرسال فريق متخصص للإشراف والاطلاع على عمليات البحث الميدانية.

المصدر : وكالات