ولي العهد يبعث رسالة خطية إلى سلطان عُمان

بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رسالة خطية إلى سلطان عُمان هيثم بن طارق. وتناولت الرسالة "العلاقات الأخوية المتينة، والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين"، كما ذكرت وكالة أنباء عُمان.



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