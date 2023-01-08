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شاهد لحظة سقوط فستان الراقصة فيفي عبده وانكشاف صدرها بوصلة رقص فاضحة وظهور الملبن

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فنون - سعد محمود - أعادت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي تداول مقطع فيديو للراقصة والفنانة المصرية ، أثناء استضافتها في أحد البرامج.

 

الحوارية على قناة النهار، حيث تعرضت خلاله لموقف محرج، وسقط فستانها وانكشف صدرها أمام الجمهور.

 

وسبق أن نشرت فيفي عبده الفيديو على حسابها بموقع “إنستجرام”، وظهرت فيه وهي تتمايل على أنغام أغنية شعبية،

 

 

 

وأنزلق فستانها فجأة من عند منطقة الصدر، وكشف صدرها إلا أنه تداركت الأمر سريعًا ورفعت الفستان.

 

 

 

واختلفت تعليقات المتابعين على الفيديو، حيث عبر البعض عن اعجابهم برقصها، بينما انتقدها آخرون ونصحوها بالتوقف عن الرقص لأنها تقدمت في السن، موضحين أن فستانها العاري لا يناسب أبداً سنها.

 

من هي فيفي عبده؟ فيفي عبده هي راقصة شرقية وممثلة مصرية، ولدت في 26 أبريل 1953، والدها يعمل ضابط. وررفض دخولَها عالمِ الفن والرقص فهربت مع خالها واحترفتهما بعد ذلك. 


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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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