شاهد .. شمس الكويتية ترقص بملابس النوم في شقة رجل أعمال خليجي وكاميرا سرية توثق ما حدث بينهما خلف الجدران.. اتفرج الفيديو الذي تم تسريبه اليوم

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شمس الكويتية ترقص بملابس النوم في شقة رجل أعمال خليجي وكاميرا سرية توثق ما حدث بينهما خلف الجدران.. اتفرج الفيديو الذي تم تسريبه اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعادت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، وبعض القنوات على اليوتيوب، نشر مقطع فيديو قيل أنه للفنانة الخليجية الشهيرة شمس الكويتية، حيث ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس النوم وترقص بطريقة جريئة أغضبت الكثير من المتابعين وجعلتهم يوجهون لها العديد من الانتقادات اللاذعة ويطلقون عليها بعض الأوصاف الجارحة.

ورغم أن الفيديو لم يوضح ما إذا كانت التي ترقص هي شمس الكويتية أم لا، إلا أن الكثير من رواد السوشيال ميديا أكدوا أنها فعلاً شمس الكويتية وهناك تقارب كبير في الشبه وملامح الوجه وتقاسيم الجسم.

الفيديو المثير للجدل من الواضح انه تم تصويره في جلسة خاصة في مكان مغلق، ورافق السهرة مشروبات روحية ظهرت واضحة في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع.

من هي شمس الكويتية

شمس الكويتية، هي فنانة سعودية الأصل، اسمها الحقيقي “شمس بندر نايف السلمي”، ولدت في 28 أبريل 1980، في محافظة حفر الباطن شرقي المملكة العربية السعودية لأب سعودي وأم كويتية، وتوفي والدها وهي بعمر السنتين، وتزوجت والدتها بعد ذلك من رجل كويتي وهو من قام بتربيتها وعاشت مع والدتها وزوجها في الكويت، وحصلت على شهادة من «المعهد العالي للفنون الموسيقية» في الكويت.

شمس الكويتية في أحدث ظهور

شاركت الفنانة شمس الكويتية صوره جديدة لمتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.



وظهرت شمس الكويتية باطلالة كاجوال جريئة مرتدية قميص بالون الابيض مع بنطال جينز واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها.

أخر أعمال شمس الكويتية

طرحت الفنانة شمس الكويتية أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل إسم “عايزة بحر”، الأسبوع الماضي علي قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وقالت شمس الكويتية أنها قررت طرح أغنية “عايزة بحر” في الوقت الحالي لتتناسب مع أجواء الصيف.

وأغنية عايزة بحر، من ألحان وتوزيع أحمد عز، ومن كلمات الشاعر الغنائي الكبير أيمن بهجت قمر، ومن إنتاج Quanesty، وتوزيع شركة شبكة.

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