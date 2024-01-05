بلومبيرج: الولايات المتحدة تستعد لقرارات عالية المخاطر لمواجهة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر (ترجمة خاصة)

تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها ضرب المسلحين الحوثيين في اليمن بعد أن طلبت منهم إما وقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر أو مواجهة إجراءات غير محددة، وفق وكالة بلومبيرج.



وحذرت واشنطن وعشرات الدول هذا الأسبوع الحوثيين المدعومين من إيران من أنهم "سيتحملون مسؤولية العواقب" إذا استمروا في هجماتهم في شريان التجارة البحرية الحيوي.



وقد فسر العديد من الخبراء العسكريين والبحريين الذين أجرت بلومبرج مقابلات معهم هذا الأمر على أنه تهديد بشن ضربات وشيكة ضد الجماعة، على الرغم من أن مثل هذه الخطوة قد تزيد الأمور سوءًا، لذا فإن اتخاذ المزيد من الإجراءات المحدودة هو احتمال أيضًا.



وتشمل التحديات احتمال حدوث المزيد من عدم الاستقرار الإقليمي، مع ارتفاع التوترات بالفعل بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. ويجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضًا أن يأخذ في الاعتبار تأثير الصراع خلال عام الانتخابات.



سيتعين على الولايات المتحدة وحلفائها "اختيار الخيارات التي يمكن الدفاع عنها بوضوح" والتي تستهدف قدرة الحوثيين على مواصلة تعطيل الملاحة في البحر الأحمر مع "تجنب التورط في صراع إقليمي"، كما يقول نيك تشايلدز، زميل بارز في القوات البحرية والأمن البحري في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.



ووفقا لأكثر من عشرة أشخاص أجرت بلومبرج مقابلات معهم، بما في ذلك خبراء في اليمن والشحن والدفاع والأمن، فإن هذه الخيارات تشمل:



الضربات المستهدفة



وستركز هذه على القضاء على أو إضعاف قدرة الحوثيين على إطلاق الصواريخ الباليستية على السفن وممرات الشحن من خلال ضرب مواقع الإطلاق والرادارات ومستودعات الصواريخ وغيرها من البنية التحتية الداعمة والخدمات اللوجستية.



ومنذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق الحوثيون أكثر من 100 طائرة مسيرة وصاروخاً باليستياً في عشرين هجوماً منفصلاً، وفقاً للبنتاغون. وتم استهداف أكثر من 15 سفينة.



ومع ذلك، فإن هذا النهج يترك للحوثيين وسائل أخرى مثل الطائرات بدون طيار والألغام البحرية والزوارق الهجومية السريعة، في حين يخاطرون بتصعيد الوضع أكثر - مما يؤدي إلى تصعيد المعركة مع المسلحين الحوثيين والتي يمكن أن تجتذب داعميهم الإيرانيين.



هجوم كبير



وتفضل معظم الفصائل اليمنية التي تقاتل الحوثيين منذ استيلائهم على العاصمة صنعاء قبل ما يقرب من عقد من الزمن، إلى جانب بعض الداعمين الإقليميين مثل الإمارات العربية المتحدة، الانتقام القوي.



ويتضمن ذلك إعادة تصنيف الحوثيين كإرهابيين، واستهداف مواردهم المالية، وشن عمل عسكري أوسع إذا لزم الأمر. ويقول البعض إن طرد الحوثيين من مدينة الحديدة الساحلية هو السبيل الوحيد لاستعادة الهدوء في البحر الأحمر.



ويلقي الكثيرون باللوم على وجود الحوثيين الساحلي في الضغط الذي مارسته الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى على القوات المناهضة للحوثيين، وكذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لوقف هجوم كبير في عام 2018 لاستعادة الحديدة لأسباب إنسانية.



وقال مجلس القيادة الرئاسي، الذي يمثل الحكومة المعترف بها دوليا، إن "العدوان الحوثي الإرهابي هو النتيجة الطبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في تعزيز القدرات الدفاعية للحكومة اليمنية".



وأي عمل عسكري كبير ضد الحوثيين يجب أن يشمل الداعمين الإقليميين الرئيسيين للمجلس الرئاسي، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت الحالي، ليس لدى كليهما، وخاصة الرياض، أي رغبة في إشعال صراع يبذلان قصارى جهدهما لإخماده.



مرافقة السفن



وهناك خيار آخر يتمثل في توسيع نطاق عملية "حارس الرخاء" بشكل كبير - وهي عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة بدأت الشهر الماضي - لتشمل مرافقة السفن في المنطقة الواقعة بين خليج عدن والقسم الجنوبي من البحر الأحمر، على غرار ما يقوم به حلف شمال الأطلسي. لقد حدث ذلك قبل 15 عاماً في ذروة أزمة القراصنة الصوماليين.



ولكن على عكس القراصنة الصوماليين، يتمتع الحوثيون بموارد عسكرية كبيرة والمنطقة التي يهددونها واسعة نسبيًا، لذلك سيتطلب ذلك عددًا كبيرًا من السفن الحربية المزودة بأنظمة دفاع جوي متقدمة. العديد من الدول، وخاصة الدول العربية الإقليمية، مترددة في الانضمام نظرا لادعاءات الحوثيين بأن هجماتهم هي تضامن مع الفلسطينيين في غزة، وفقا لتشايلدز من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.



والخدمات اللوجستية متعبة أيضا. وقال آمي دانيال، الرئيس التنفيذي لشركة Winward، وهي شركة للذكاء الاصطناعي البحري، إن هناك في المتوسط ​​حوالي 250 سفينة تعبر البحر الأحمر في أي لحظة، وسيتعين على شركات الشحن القيام بتخطيط وتنسيق كبيرين للدخول في مواكب مرافقة.



الدبلوماسية والاسترضاء



ويمكن للولايات المتحدة وحلفائها أن تحذو حذو المملكة العربية السعودية، التي عملت جاهدة لإقناع الحوثيين بالالتزام بوقف دائم لإطلاق النار وخطة سلام تشرف عليها الأمم المتحدة من خلال تقديم الحوافز المالية.



المشكلة هي أن تصرفات الحوثيين في البحر الأحمر كشفت القيود الشديدة على "مفهوم الاستقرار" الذي سعى السعوديون إلى صياغته مع الجماعة، كما يقول ماجد المذحجي، مدير مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية.



وعلى عكس المملكة العربية السعودية، فإن القوة العظمى مثل الولايات المتحدة لديها اعتبارات أخرى.



يقول توربيورن سولتفيدت، المحلل الرئيسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة فيريسك مابلكروفت ومقرها لندن، إن هجمات الحوثيين كانت بمثابة "ضربة إلى حد ما للنظام الذي تقوده الولايات المتحدة للحفاظ على البحار المفتوحة منذ عقود".

