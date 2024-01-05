إعلام عبري: تحقيق مع ضابط إسرائيلي بتهمة ارتكاب "مخالفات جنسية" ضد جندية

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الجمعة، عن فتح تحقيق مع ضابط في إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية)، للاشتباه في ارتكابه "مخالفات جنسية" ضد جندية.



وذكرت الصحيفة العبرية (خاصة) أن التحقيق "لا يزال في مراحله الأولى، وأنه تم استجواب الضابط المشتبه به فقط، دون اعتقاله، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن ينظر قادة الضابط في إيقافه خلال الأيام المقبلة".



ونقلت الصحيفة فحوى رسالة وجهها مدير إذاعة الجيش الإسرائيلي داني زاكين، لموظفي الإذاعة، جاء فيها "أفيد بأن ضابطا في المحطة تأخر للتحقيق معه للاشتباه في ارتكابه ممارسات غير لائقة ضد جندية".



وأضاف مدير الإذاعة، "بطبيعة الحال، في مثل هكذا قضية حساسة، يتم إجراء التحقيقات وما يرتبط بها من إجراءات خلف الكواليس (أي سرا)، ومن الأفضل عدم نشر شائعات أو تكهنات لا أساس لها من الصحة"، بحسب المصدر ذاته.



وتابع "أنا وموظفو المحطة المعنيون نساعد شرطة التحقيقات العسكرية في التحقيق"، مشيرا إلى أنه "منذ اللحظة الأولى، تتلقى الجندية (الضحية) الدعم الكامل".



وفي السياق، نوه زاكين، إلى أنه في الوقت ذاته وخلال هذه المرحلة من التحقيقات، "يجب التأكيد على أن كل شخص، بما في ذلك الضابط، يتمتع بمبدأ افتراض البراءة حتى يتم البت في المسألة (إصدار الحكم)".



ولم تكشف الصحيفة أو أي من مسؤولي الإذاعة، تفاصيل إضافية حول هوية الجندي المتهم أو ملابسات الواقعة، حتى مساء الجمعة.



وتأتي هذه التقارير بينما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استدعى من أجلها الآلاف من جنود الاحتياط وغيرهم من العسكريين.



وخلّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى الجمعة، "22 ألفا و600 شهيد و57 ألفا و910 إصابات معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر: الأناضول