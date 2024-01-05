وفاة وإصابة 2092 مدنيا جراء الحوادث المرورية في المناطق المحررة خلال العام المنصرم

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، عن مقتل وإصابة 2092 مدنياً جراء الحوادث المرورية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، خلال العام المنصرم 2023م.



جاء ذلك في التقرير الإحصائي الأمني السنوي لقطاع الأمن والشرطة للعام الماضي 2023م، الذي نشرته وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني.



وأوضح التقرير أن المناطق المحررة شهدت خلال العام المنصرم 2925 حادثاً مروريا نتيجة السرعة الزائدة، تسببت بمقتل 275 شخصا وإصابة 1817 آخرين.



وأشار التقرير إلى أن الخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث بلغت 448 مليونا، و210 ألف ريال.



ولفت التقرير إلى أنه جرى تقييد 12 ألفا و903 مخالفة مرورية خلال العام المنصرم.

