مجلس شبوة الوطني يعلن تشكيل هيئة قيادية انتقالية برئاسة الشيخ العولقي (أسماء)

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مجلس شبوة الوطني العام، الثلاثاء، عن تشكيل هيئة قيادية لتسيير أعماله خلال الفترة الانتقالية، ليكون شريكا فاعلا في القرار الوطني وممثلا للمحافظة، حتى يتم الانتهاء من كافة التحضيرات للمؤتمر التأسيسي العام.

وقال المجلس في بيان له، إنه في ظل ما تعيشه اليمن من أوضاع صعبة، والمحافظة ليست بعيدة عنها، فقد تنادى أبناء شبوة لتنظيم أنفسهم وتوحيد كلمتهم باتجاه القضايا الأساسية التي تحفظ المصلحة العامة، وتحافظ على وحدة المحافظة وتماسك نسيجها الاجتماعي، وإيجاد إطار سياسي مدني يوحد الرؤى، وينظم الجهود ويحقق الأهداف.

وأضاف البيان، "ونظراً لما يجري من تطورات متسارعة تمس مستقبل البلاد بصورة عامة والتي تتسم بعدم الوضوح لما يخبئه المستقبل القريب من ترتيبات، ومن أجل أن نكون جاهزين للمساهمة في الدفاع عن حقوق ومصالح شبوة لتكون شريكاً فاعلاً في القرار الوطني، فإننا في هيئة التشاور (اللجنة التحضيرية) وبناءً على تفويض الهيئة التأسيسية لمجلس شبوة الوطني العام ارتأينا أن يتم الإعلان عن الهيئات القيادية الرئيسية".

واختار المجلس الشيخ صالح بن فريد العولقي رئيسا لمجلس الحكماء، فيما اللواء علي منصور رشيد رئيسا لهيئة رئاسة مجلس شبوة الوطني.

نص البيان:

تعيش الجمهورية اليمنية أوضاعا صعبة، وتحيط بها مخاطر محدقة جراء دخول اليمن في أتون حرب مدمرة وطويلة، ومحافظة شبوة ليست بعيدة عن كل هذه الأوضاع والمخاطر، بل كانت أحد مسارح أعنف المعارك الدامية التي خلفت دماراً في البنى التحتية وخسائر مؤلمة في الأرواح. وفي ظل هذه الأوضاع المضطربة والسيناريوهات غير الواضحة تنادى أبناء شبوة لتنظيم أنفسهم وتوحيد كلمتهم باتجاه القضايا الأساسية التي تحفظ المصلحة العامة، وتحافظ على وحدة المحافظة وتماسك نسيجها الاجتماعي، وإيجاد إطار سياسي مدني يوحد الرؤى، وينظم الجهود ويحقق الأهداف الرئيسية التالية:

أولاً: الحفاظ على وحدة المحافظة وتماسك نسيجها الاجتماعي، وحفظ الأمن والاستقرار فيها، وتجنيبها كافة مخاطر الفوضى والصراع الناجمة عن الأزمات التي تعصف بالبلاد.

ثانياً: الدفاع عن حقوق أبناء المحافظة وحفظ ثرواتها ومقدراتها والدفاع عن كل المكتسبات التي تحققت، وتفويت أي استغلال لضعف الدولة أو اختلال في مؤسسات الرقابة بما يعود بالضرر على المحافظة خصوصاً والوطن بشكل عام.

ثالثاً: العمل على أن تكون شبوة حاضرة في رسم مستقبل البلاد والمشاركة في أي تسويات قادمة وعدم قبول الانفراد بالقرار الوطني من قبل أي أطراف سياسية أو اجتماعية أو جهوية.

ونظراً لما يجري من تطورات متسارعة تمس مستقبل البلاد بصورة عامة والتي تتسم بعدم الوضوح لما يخبئه المستقبل القريب من ترتيبات، ومن أجل أن نكون جاهزين للمساهمة في الدفاع عن حقوق ومصالح شبوة لتكون شريكاً فاعلاً في القرار الوطني، فإننا في هيئة التشاور (اللجنة التحضيرية) وبناءً على تفويض الهيئة التأسيسية لمجلس شبوة الوطني العام ارتأينا أن يتم الإعلان عن الهيئات القيادية الرئيسية العاملة لتسيير الأعمال خلال فترة انتقالية، يتم خلالها الانتهاء من كافة التحضيرات للمؤتمر التأسيسي العام كالتالي:

مجلس الحكماء:

1. الشيخ صالح بن فريد بن محسن العولقي رئيساً لمجلس الحكماء

وعضوية كل من:-

2. اللواء عبدالله علي عليوة

3. الدكتور علي حسن الأحمدي

4. الدكتور محمد صالح قرعة

5. الدكتور ناصر محسن باعوم

6. الدكتورة نهال ناجي علي العولقي

7. الدكتور مهدي علي عبدالسلام

8. الشيخ علي يسلم باعوضة

9. الشيخ سالم علي بن عثيمان

10. اللواء رويس عبدالله مجور

11. اللواء سالم احمد الشكلية

12. الدكتور ناصر عبدربه الطاهري

13. الشيخ حسن عبدالله عبدالحق

14. الاستاذ علي احمد بلخدر

15. المحامي عمير مبارك عمير

16. الشيخ ربيع علي بن مقلم الخليفي

17. الشيخ حسين علي باهميل

18. العميد حسن خميس البريكي

19. العميد محمد صالح السقاف العولقي

20. العقيد عوض علي حيدره

21. الشيخ طالب مبارك باعوضة

22. الشيخ صالح عبدالله الجبل الخليفي

هيئة الرئاسة:

1. اللواء علي منصور بن رشيد رئيساً لهيئة الرئاسة

2. الدكتور عبدالله سالم لملس- نائباً للرئيس

3. الاستاذ صالح احمد الجبواني- نائبا للرئيس

4. الدكتور ناصر احمد بن حبتور - اميناً عاماً

5. الاستاذ علي سعيد الاحمدي- اميناً عاماً مساعداً

6. الاستاذ احمد حسين طلاّن- اميناً عاماً مساعداً

وعضوية كل من:-

7. الشيخ مقبل ناصر لكرش

8. المهندس عمار ناصر العولقي

9. الاستاذ مهدي صالح باطويل

10. الاستاذ عوض احمد الهيج

11. الشيخ ناصر محمد ناصر القميشي

12. الدكتور عبدالله احمد باثنية

13. الاستاذ عبدالرحيم حاصل العولقي

14. الاستاذ ياسر عبدالقادر الصايلي

15. الاستاذ سالم طالب راشد لجدع

16. الاستاذ عبدالمحسن محسن بن مساعد

17. الاستاذ ناجي محسن الصمي

18. الاستاذ محمد احمد المحيقني

19. الشيخ احمد عباد الغسيلي

20. العميد محمد علوي حسين بن هادي

21. الاستاذ معروف علي الحامد

22. الاستاذة هيام طالب القرموشي

23. الاستاذ نائف مهدي قسيبة

24. الاستاذ علي سالم بامزعب

25. الاستاذ زبين صالح المصعبي

صادر عن هيئة التشاور

تاريخ ١٦/يناير/٢٠٢٤م