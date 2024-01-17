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اكبر شيوخ السعودية يبكي بحرقة على الهواء مباشر..السبب صادم وغير متوقع!

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عدن - ياسمين التهامي - اكبر شيوخ السعودية يبكي بحرقة على الهواء مباشر..السبب صادم وغير متوقع!

الاربعاء 17 يناير 2024 الساعة 11:35

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، يبكي بحرقة أثناء الحديث عن زوجته المريضة.

 

 

وكان الوزير والشيخ السعودي يتحدث عن الذكريات اللطيفة التي جمعته بزوجته، وأثناء سرده لموقف معها تأثر وبكى لكونها الآن مريضة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية.https://twitter.com/almodifershow?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1746968170739495052%7Ctwgr%5Eeb1e23fff7c395fe57e9baf35679bb3909264b72%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fg-get.net%2F72102%2Fوأضاف الشيخ أن زوجته عندما كانت ترى ملابسه عليها غبار أو عليها بقعة فأنها تسأله بمزاح ماذا عن ماهية عمله، مؤكدا أن زوجته كانت مهتمة بهيئته، وحريصة عليه وعلى بيتها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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