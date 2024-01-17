شكرا لبحثكم عن خبر مركز بازرعة الطبي لصحة الأم والطفل يوقع اتفاقية مشروع الصحة المدرسية مع مكتب التربية عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص

وقع مركز بازرعة الطبي لصحة الأم والطفل مع مكتب التربية والتعليم في العاصمة عدن، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الصحة المدرسية في مديرية صيرة خلال الأيام القادمة.

يهدف المشروع الممول من مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية إلى نشر الوعي الغذائي بين أوساط الطلاب والطالبات وتقليل نسب الإصابة بالأمراض والأوبئة.

وأشارت مديرة مركز بازرعة الطبي لصحة الأم والطفل الدكتورة أروى عقيل، أن المشروع يحتوي على العديد من الأنشطة التوعوية والتأهيلية والتدريبية لمندوبين المدارس، وبناء قدرات الطلاب لمواجهة أي طارئ يرافق العملية التعليمية.

وأكدت مديرة مكتب التربية والتعليم بعدن، نوال جواد، إن مكتب التربية يولي اهتماماً كبيراً بالبرامج الصحية لبناء شخصية متكاملة لدى الطلاب والطالبات، نفسياً وبدنياً وعلمياً ومعرفة.

وثمنت نوال جواد بجهود مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية وما تقدمه من برامج داعمة للعملية التعليمية وبناء قدرات الطلاب في مجالي الصحة والمعرفة... متمنياً أن يشمل المشروع جميع مديريات المحافظة.