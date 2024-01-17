نيويورك تايمز: وابل صواريخ حماس يُضعف آمال الإسرائيليين بالعودة إلى مستوطنات غلاف غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن وابل الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية مؤخرا سلط الضوء على قدرة حماس المستمرة على تهديد الإسرائيليين بإطلاق الصواريخ على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر من الهجوم الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة.



وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"في قطاع غزة ما لا يقل عن 25 صاروخا باتجاه مدينة إسرائيلية قريبة يوم الثلاثاء، بحسب الجيش الإسرائيلي.



وكان هذا واحدا من أكبر الهجمات الصاروخية من غزة في الأسابيع الأخيرة، وقد جدد الانتقادات في إسرائيل لقرار الحكومة تقليص بعض العمليات العسكرية في غزة.



ووفق الصحيفة، يتساءل نقاد عن مدى نجاح جيش الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق هدفه المعلن المتمثل في القضاء على القدرات العسكرية لحماس، حيث استمر القادة الإسرائيليون في إخبار الرأي العام بأن يتوقع استمرار القتال لعدة أشهر، حتى مع إعلان الجيش عن مقتل ما لا يقل عن 185 جندياً إسرائيلياً منذ بدء الغزو البري في أواخر أكتوبر/تشرين الأول.



وقالت الصحيفة إن تهديد حماس، بما في ذلك الهجمات الصاروخية، يُضعف الآمال في قدرة الإسرائيليين على العودة قريباً إلى مستوطنات غلاف غزة.



وقد سعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إظهار الثقة في أن الهجوم الإسرائيلي على غزة سيسمح لعشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين فروا من مستوطناتهم بالقرب من حدود غزة بالعودة إليها في وقت قريب، لكن الشعور بأن حماس لا تزال تمثل تهديدا عسكريا للمستوطنات قد أضعف تلك الآمال.

