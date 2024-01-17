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بعد تصنيفهم جماعة إرهابية.. الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت جماعة الحوثي، مساء الأربعاء، استهداف لسفينة "جينكو بيكاردي" الأمريكية في خليجِ عدن بعددٍ منَ الصواريخ.

وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية، قد أعلنت في وقت سابق الأربعاء، أن سفينة تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأحمر، قبالة السواحل اليمنية.

ونقلت وكالة رويترز، عن هيئة عمليات التجارية البحرية البريطانية قولها، إنها تلقّت تقريرا عن حادث على بعد 60  ميلا بحريا جنوب شرق عدن.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان واشنطن إعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.

وعلقت جماعة الحوثي على هذا التصنيف من قبل الولايات المتحدة بأنه  يأتي لخدمة إسرائيل في مواصلة قتل أبناء الشعب الفلسطيني دون أي رد أو مضايقة، وفقا لوسائل إعلامها.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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