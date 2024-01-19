شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مراهقة عراقية تشعل حماس الشباب بوصلة رقص قوية فشر سما المصري وصافيناز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في الآونة الأخيرة، أشعلت مراهقة عراقية غضب العرب بوصلة رقص قوية. حيث نشرت الفتاة، مقطع فيديو لها وهي ترقص على أغنية شعبية عراقية. وهي ترتدي ملابس ضيقة وقصيرة، وحركاتها كانت مثيرة للجدل. وسرعان ما انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب في موجة من الانتقادات للفتاة.

واعتبر الكثير من العرب أن رقص الفتاة كان فاضحا وغير لائق. كما انتقدوا ملابسها التي كانت ضيقة وقصيرة. وطالبوا بمحاسبتها على ما فعلته.

ووجهت الفتاة تحديًا إلى الفنانة المصرية سما المصري والعارضة السعودية مودل آش. وقالت إنها أفضل منهما في الرقص، وأنها ستثبت ذلك لهم في فيديو جديد.

من جانبها، دافعت الفتاة عن نفسها، وقالت إنها كانت تعبر عن فرحها بالأغنية. كما أكدت أنها لم تقصد إغضاب أحد.

ولكن، لم يقنع هذا الرد الكثير من الناس. وواصلوا انتقاد الفتاة، وطالبوا بحذف الفيديو.

وتعد هذه الحادثة هي أحدث مثال على الجدل الدائر حول الرقص في العالم العربي. حيث ينظر الكثير من العرب إلى الرقص على أنه أمر فاضح وغير لائق.

ولكن، هناك أيضا العديد من العرب الذين يدافعون عن حق المرأة في الرقص. ويعتقدون أن الرقص هو شكل من أشكال التعبير عن الذات، ولا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه أمر سلبي.

وفيما يلي بعض ردود الفعل على فيديو الفتاة العراقية: