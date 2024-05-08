حالة الطقس في السعودية.. مكة المكرمة تسجل 40 درجة

ياسر رشاد - القاهرة - طقس السعودية..تستمر هطول الأمطار الرعدية على عدد من مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء الموافق 29 شوال1445هـ/ 8 مايو 2024، والتي يصاحبها رياح نشطة وزخات من البرد.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد السعودي عبر موقعه الإلكتروني بشأن حالة الطقس اليوم، أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار المصحوبة بالرياح على أجزاء من مناطق عسير، جازان ونجران تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها. وأضاف أنه يتوقع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.

وتأتي الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل سرعتها إلى اكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاة مضيق باب المندب .

ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وتكون حالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

فيما تأتي الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي ولأوسط، ويرتفع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وتكون حالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

درجات الحرارة في السعودية 8-5-2024

ونرصد في السطور التالية درجات الحرارة عظمى والصغرى المتوقعة على عدد من المدن ومحافظات السعودية اليوم:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 40 والصغرى 29.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 34 والصغرى 22.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 37 والصغرى 25.

درجة الحرارة في جدة العظمى 37 والصغرى 26.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 39 والصغرى 27.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 30 والصغرى 17.

درجة الحرارة في أبها العظمى 27 والصغرى 15.

درجة الحرارة في حائل العظمى 29 والصغرى 18.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 25 والصغرى 15.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 27 والصغرى 18.

درجة الحرارة في جازان العظمى 37 والصغرى 31.

درجة الحرارة في نجران العظمى 36 والصغرى 25.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 37 والصغرى 26.

درجة الحرارة في طريف العظمى 25 والصغرى 14.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 31 والصغرى 19.