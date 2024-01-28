شكرا لبحثكم عن خبر انطلاق فعاليات المعرض الوطني الاول للبن في عدن برعاية ماسية من "كاك بنك" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن، خاص:

انطلقت اليوم السبت، فعاليات المعرض الوطني الاول للبن في عدن، بإشراف وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والذي سيستمر في الفترة من 27 وحتى 29 من شهر يناير الجاري، برعاية ماسية من بنك التسليف والتعاون الزراعي "كاك بنك" ومشاركة أكثر من أربعين شركة وتاجر والعديد من مزارعي البن والمهتمين بزراعته وتصديره.

وافتتح المعرض وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، والذي أكد خلال حفل الافتتاح، على أهمية المعرض والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في توجيه كافة الجهود نحو الاهتمام بزراعة البن، كونه محصول اقتصادي يعبر عن الموروث الشعبي والثقافي لليمن، وكونه محصول نقدي هام يصدر الى كافة انحاء العالم.

واوضح الوزير انه بسبب العقبات التي تواجه زراعة البن والتي ادت الى تراجع زراعته بسبب الازمات التي تمر بها البلاد واثرت على انتاجه وزراعته، فان الوزراة وجهت كل جهودها لتوجيه دعم كل المؤسسات والمنظمات لدعم زراعة شجرة البن لما لها من موروث ثقافي وشعبي وأهمية اقتصادية.

كما اعلن الوزير عن انشاء المركز الوطني للبن والذي لم تتبقى له سوى اللمسات الاخيرة والذي ستكون له مساهمه فاعلة في دعم محصول البن.

وبدوره أكد الاستاذ حاشد الهمداني القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك"، ان دعم البنك ورعايته الماسة للمعرض، يأتي استمرارا لمسيرته المتواصلة في دعم المشاريع الزراعية والسمكية واستعادة دوره الريادي المعروف في هذا القطاع واحياء جهوده الوطنية واسهاماته المختلفة في تعزيز التنمية الوطنية.

وقال الهمداني في كلمته خلال حفل الافتتاح:" أن رعاية كاك بنك للمعرض الوطني للبن يأتي أيضا في إطار مسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع وأهمية تكاتف الجهود للحفاظ على إعادة زراعة وتصدير محصول البن وحث جميع الجهات على ضرورة الاهتمام بدعم وتشجيع زراعة البن، لما له من أهمية زراعية وعوائد مالية كبيرة تمثل رافدا للعملة الوطنية، من جهة وباعتباره موروثا وطنيا ذات قيمة جعلته خير ممثل لشرف الوطن في أنحاء المعمورة، من جهة أخرى"

وفي ختام كلمته، دعى الاستاذ حاشد الهمداني، وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري للصعود الى المنصة وقدم له درعا تكريما من مقدم من كاك بنك تقديرا للجهود التي قدمها في سبيل اطلاق هذه المعرض.

وأكدت اللجنة المنظمة للمعرض أن المعرض يعد بمثابة مهرجان ثقافي توعوي يُنمي الهوية الوطنية ويعزز ثقافة البُن لدى المجتمع وتطوير صناعته على المستوى المحلي والعالمي، كما يشجع على خلق التفاعل بين المزارعين والحضور للتعريف بزراعة شجرة البُن وطرق تحضيرها.

وأجمعت كلمات المتحدثين بالمعرض، على أهميته في التعريف بأهمية البن المحلي في الاقتصاد الوطني والتعريف بجودته الممتازة، وإظهار ثقافة البن على الحياة الاجتماعية وموروثها الثقافي، والترويج للمزايا الاقتصادية للبن، ونشر ثقافتة في المجتمع المحلي والبلدان المستهدفة، وتشجيع المزارعين على الاهتمام في تنمية انتاج البن، وجذب اهتمام المنظمات الإقليمية والدولية للمساعدة في تعزيز التعاون والتبادل بين الجهات المعنية، مما يسهم في رفع قيمة قطاع البن واستدامته التنموية.