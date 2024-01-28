شكرا لبحثكم عن خبر قيادة كاك بنك تكرم وزير الزراعة والري والثروة السمكية بدرع التميز والوفاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص:

كرمت قيادة بنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" ممثلة بالقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للبنك الاستاذ/ حاشد الهمداني، معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، بدرع التميز والوفاء، تقديرا لدوره الوطني الداعم للبنك في استعادة مكانته الريادية وتجاوز الكثير من الصعوبات والتحديات التي واجهت مسيرته خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشاد الهمداني - خلال تسليمه اليوم السبت - لدرع تكريم الوزير السقطري، على هامش فعاليات افتتاح المعرض الوطني الأول للبن الذي تحتضنه العاصمة المؤقتة عدن من ال27—29 من الشهر الجاري، أشاد بكل الأدوار الملموسة والجهود المقدرة التي بذلها وزير الزراعة، في سبيل تطوير العمل المصرفي وتحقيق النجاحات المختلفة التي حقهها كاك بنك في مسيرة نجاحاته المستمرة حتى اليوم.

مؤكدا أن الوزير السقطري رئيس الجمعية العمومية للبنك، يعد الجندي المجهول في مختلف الانجازات التي حققها البنك، خلال السنوات الأخيرة وأنه يستحق كل الشكر والثناء والاعتراف بدوره وكل جهوده في تذليل الصعوبات وتمكين قيادة البنك من تجاوز الكثير من التحديات والصعوبات التي واجهت البنك وشكلت منعطفا في مسيرته الريادية، نتيجة الظروف المختلفة التي رافقت البلد جراء انقلابات المليشيات على الدولة ومؤسساتها.