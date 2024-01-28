صحة مأرب: تسجيل 1612 حالة إصابة بالفاشيات في المحافظة العام الماضي

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير رسمي عن تسجيل 1612 حالة إصابة بالفاشيات في محافظة مأرب (شرق اليمن) خلال العام الماضي.



جاء ذلك في التقرير الميداني لفرق الاستجابة السريعة بمكتب الصحة والسكان بالمحافظة، والذي جرى استعراضه، السبت، خلال الاجتماع السنوي الذي عقده مكتب الصحة بالتعاون مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب (الأمين للمساندة الإنسانية).



وأورد التقرير أن اجمالي عدد الحالات المرضية الذي تم التقصي عنها بموجب البلاغات الواردة إلى فرق الاستجابة السريعة بالمديريات بلغت 1,612 حالة مرضية بسبب الفاشيات خلال العام الماضي، غالبيتها الكوليرا والضنك والحصبة.



وتشير البيانات إلى أن حالات حمى الضنك مثلت النسبة الأكبر، مع تسجيل 476 حالة، تليها حالات الاسهالات المائية الحادة (الكوليرا) بعدد 343 حالة، ثم حالات الحصبة (306)، والسعال الديكي (239)، وجدري الماء (104)، والنكاف (67)، وكورونا (27)، والشلل الرخو الحاد (18)، الدفتيريا (14) وغيرها.



وأوضح التقرير أن مديرية حريب كانت الأكثر تسجيلاً لحالات الإصابة بالفاشيات عام 2023، وبعدد 202 حالة، تليها مديرية الوادي بـ195 حالة، ثم مدينة مأرب (178)، ومدغل (165)، رغوان (144)، والجوبة (129)، وصرواح (120)، وماهلية (117)، ورحبة (103)، وجبل مراد (100)، ومجزر (95)، والعبدية (64).