الجيش الأمريكي يعلن إسقاط صاروخ مضاد للسفن أطلقه الحوثيون باتجاه البحر الأحمر

أعلن الجيش الأمريكي، فجر اليوم الأربعاء، عن إسقاط صاروخ مضاد للسفن من نوع "كروز" أطلقه الحوثيون باتجاه البحر الأحمر.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها على منصة إكس "في 30 يناير/كانون الثاني، في حوالي الساعة 11:30 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أطلق المسلحون الحوثيون المدعومين من إيران صاروخ كروز مضاد للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر".



وأضافت "تم إسقاط الصاروخ بواسطة المدمرة يو إس إس غريفلي (DDG 107)، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.



ومنذ نوفمبر الماضي تشن جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



ودفعت هذه الهجمات الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف دولي تحت مسمى "حارس الازدهار"، ومنذ 12 يناير الجاري يشن التحالف بقيادة الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر.

