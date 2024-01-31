شبكة حقوقية تتهم مليشيات الحوثي بتصفية طبيب جراح في صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم الأربعاء، مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران، بتصفية الطبيب منصور الشبوطي في العاصمة المحتلة صنعاء.



وقالت الشبكة في بيان، نشرته في منصة اكس، "إنّ جماعة الحوثي أقدمت على تصفية الطبيب منصور الشبوطي، استشاري الجراحة العامة بمستشفى عبدالقادر المتوكل مع سبق الإصرار.



وأضافت الشبكة، أن المليشيات قامت باختطاف الطبيب "الشبوطي"، من منزله في العاصمة صنعاء وإخفائه قسرًا منذ أكثر من أسبوعين في ظروف غامضة. مشيرةً إلى أنّ المليشيا أفرجت بعد ذلك عن الطبيب الشبوطي، وأنه خرج من السجن بحالة صحية سيئة وفورًا تم الإعلان عن وفاته.



وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالضغط على جماعة الحوثي لوقف الاختطافات والاعتقالات التعسفية والمطالبة بالتحقيق الفوري بقضية مقتل الطبيب الشبوطي، وإطلاق سراح جميع المختطفين.