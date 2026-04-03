بريطانيا تؤكد على "الضرورة الملحّة" لإعادة فتح مضيق هرمز

القاهرة - كتب محمد نسيم - شددت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الخميس، على "الضرورة الملحّة" لإعادة فتح مضيق هرمز.

جاء ذلك خلال اجتماع ضمّ أكثر من 40 دولة بشأن هذا الممر البحري الحيوي.

وقالت كوبر إن "تهوّر" إيران في إغلاق الممر "يضرب أمننا الاقتصادي العالمي"، وذلك في مستهل الاجتماع الذي عُقد عبر الفيديو. وبات المضيق شبه مغلق منذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الخميس، بأنها أسقطت مسيرات إيرانية خلال الليل في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر : عرب 48

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا