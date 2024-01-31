تعز.. وفاة ثلاث نساء وطفل وإصابة اثنين آخرين بحادث مروري في حي الجحملية

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت ثلاث نساء وطفل وأصيب إثنين آخرين بحادث مروري مروع مساء اليوم في حي الجحملية بمدينة تعز.

وقال شهود عيان لـ"يمن شباب نت"، إن فتاة كانت تقود سيارة بجانبها ثلاث نساء أخريات، فقدت التحكم والسطيرة بمكابح السيارة ما أدى إلى هرولة السيارة وانقلابها في جولة الجحملية.

وأوضح الشهود، أن الفتيات الثلاث توفيت فيما أصيبت الرابعة جراء انقلاب السيارة على مختلف جوانبها، فيما توفي الطفل وأصيب شقيقه؛ إثر اصطدام السيارة بهما في الطريق أثناء هرولتها..

وأكدت مصادر طبية في مستشفى الثورة العام، أن المستشفى استقبل جثامين ثلاث نساء وطفل، واثنين مصابين، وهما شقيق الطفل، وامرأة، وأدخلا إلى العناية المركزة؛ لتلقي الرعاية الطبية جراء إصابتهم الحرجة بالحادث المروري.