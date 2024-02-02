مأرب.. وقفة احتجاجية تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ المئات من اليمنيين، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية في مدينة مأرب، شرقي اليمن، تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتنديداً بجرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة.

واستنكر بيان صادر عن الوقفة عرقلة الكيان الصهيوني وداعميه لعمل منظمة الأونروا التي تعد الشريان الأخير المتبقي لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية للمتضررين في قطاع غزة، من التداعيات الكارثية التي ستنجم عن توقف الدعم عبر المنظمة.

وأدانت الوقفة استمرار المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الإسرائيلي، داعياً جميع الفصائل في الضفة وغزة لجمع الكلمة وتوحيد الصف لمواجهة الكيان الصهيوني وداعميه والانتصار لقضية الشعب الفلسطيني.

ورحب المشاركون بالوقفة في بيانهم بما صدر عن محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني، داعيا إلى ضرورة الضغط عليه لوقف إطلاق النار بصورة فورية للحد من توسع عملية الإبادة الجماعية.

وحيا المحتشدون في مأرب الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

ودعا المحتجون الشعب اليمني وجميع الشعوب الحرة لاستمرار تقديم العون والمساعدة، وحشد الطاقات المختلفة لنصرة القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، حتى ينبلج فجر النصر من عتمة الواقع المر، وتشرق شمس العدالة على العالم الحر.

وتأتي الوقفة ضمن برنامج الوقفات الشعبية المناصرة للشعب الفلسطيني في مارب والتي تنظمها لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني، وبشكل مستمر كل جمعة.