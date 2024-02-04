شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كشف مواطن لحشرات داخل النودلز بالمملكة هيئة الغذاء والدواء تنشر رد رسمي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد كشف مواطن لحشرات داخل النودلز بالمملكة هيئة الغذاء والدواء تنشر رد رسمي

ظهر شخص يضع “نودلز” تحت المجهر، ليكشف عن وجود حشرات صغيرة بين طياتها. الحادثة التي أثارت القلق والجدل واسع النطاق، دفعت هيئة الغذاء والدواء للتدخل برد فعال وتوضيحي لطالما كانت هيئة الغذاء والدواء في طليعة الهيئات التي تضمن سلامة الغذاء وجودته، حيث تشدد على مطابقة المنتجات الغذائية، سواء المستوردة أو المصنعة محليًا، للوائح الفنية والمواصفات القياسية. هذا الالتزام يكفل توفير غذاء آمن وصحي للمستهلك. رد الهيئة على الحادثة جاء سريعًا عبر منصة إكس، مؤكدة على هذا الالتزام ومطمئنة الجمهور على أن ما تم تداوله يخضع للتحقيق والفحص بدقة.المكملات الغذائية تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجسم، خاصة في الحالات التي يصعب فيها تحقيق التوازن الغذائي عبر النظام الغذائي وحده. هيئة الغذاء والدواء، في هذا السياق، تحث على الاستخدام الواعي لهذه المكملات. التأكيد على ضرورة استشارة المختصين قبل البدء بتناولها، يأتي لضمان الاستفادة القصوى وتجنب أي أضرار محتملة ناتجة عن الإفراط في استهلاكها أو استخدامها كبدائل للأدوية الموصوفة.

من خلال التصدي للمعلومات المضللة والشائعات، تؤكد هيئة الغذاء والدواء على أهمية الدور الذي تلعبه في حماية المستهلكين. التوعية والمراقبة المستمرة هي الركائز التي تضمن عدم فقدان الثقة في النظام الغذائي. مع ذلك، يبقى على المستهلكين أيضًا دور في تحري الدقة قبل تداول المعلومات، والأهم من ذلك، الحرص على استشارة المختصين قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالصحة الغذائية. في نهاية المطاف، السلامة الغذائية هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، من المنتجين إلى المستهلكين، مرورًا بالهيئات الرقابية.