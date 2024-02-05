مقتل متحصل ضرائب وإصابة آخر برصاص بائع قات شمالي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل متحصل ضرائب وأصيب آخر برصاص بائع قات في إحدى نقاط التحصيل شمالي مدينة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن بائع قات أطلق النار على عناصر تحصيل ضريبة القات في نقطة السحول، شمال مدينة إب، الأحد، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.



وأضافت المصادر أن خلافاً نشب بين بائع القات المنحدر من مديرية القفر، وعنصري التحصيل حول الضريبة المستحقة، قبل أن يستل الجاني بندقيته ويطلق النار عليهما.



وأشارت المصادر إلى أن الحادثة تسببت بمقتل (نشوان صالح الجعد)، وإصابة (محمود الهادي) فيما لاذ الجاني بالفرار.



ويشكو بائعو القات من الضرائب المضاعفة التي تفرضها عليهم مليشيا الحوثي في نقاط التحصيل بمداخل المدن ومواقع البيع، ومايُسبب ذلك لهم خسائر مادية كبيرة في ظل ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين جراء الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها بسبب الحرب المستمرة منذ تسع سنوات.

