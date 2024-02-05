عدن - ياسمين التهامي - الموت يفجع أبرز نجوم فريق ليفربول والحزن يسيطر على قلوب الجميع؟

الاثنين 5 فبراير 2024 الساعة 13:50

نعي نادي ليفربول الإنجليزي، وفاة والد لاعبه الشاب كونور برادلي، والذى توفي صباح اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

وقال بيان ليفربول:”يشعر نادي ليفربول بحزن عميق لوفاة والد كونور برادلي، جو، اليوم”.وأضاف:”قلوب الجميع في النادي مع كونور وجميع أفراد عائلة برادلي في هذا الوقت الصعب والحزين للغاية”.

وختم:”بالنيابة عن كونور، يحث نادي ليفربول بشدة على احترام خصوصية العائلة بشكل كامل في هذا الوقت”.