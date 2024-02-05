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الموت يفجع أبرز نجوم فريق ليفربول والحزن يسيطر على قلوب الجميع؟ 

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عدن - ياسمين التهامي - الموت يفجع أبرز نجوم فريق ليفربول والحزن يسيطر على قلوب الجميع؟ 

الاثنين 5 فبراير 2024 الساعة 13:50

نعي نادي ليفربول الإنجليزي، وفاة والد لاعبه الشاب كونور برادلي، والذى توفي صباح اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

 

وقال بيان ليفربول:”يشعر نادي ليفربول بحزن عميق لوفاة والد كونور برادلي، جو، اليوم”.وأضاف:”قلوب الجميع في النادي مع كونور وجميع أفراد عائلة برادلي في هذا الوقت الصعب والحزين للغاية”.

 

وختم:”بالنيابة عن كونور، يحث نادي ليفربول بشدة على احترام خصوصية العائلة بشكل كامل في هذا الوقت”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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