عدن - ياسمين التهامي - عاجل: الإمارات تحذر مواطنيها من السفر إلى هذه الدولة العربية.. سوف تندمون كثيراً

الاثنين 5 فبراير 2024 الساعة 18:42

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا دعت خلاله مواطنيها إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة.

وقالت الوزارة: “حفاظاً على سلامة مواطني الدولة، تؤكد وزارة الخارجية بأهمية التقيد بقرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان الصادر مسبقاً كما تؤكد على أهمية تواصل المواطنين في الحالات الطارئة عبر رقم الهاتف المخصص لذلكالجدير بالذكر ، دعت سفارات السعودية والكويت والبحرين، وعمان وقطر، مواطنيها للحيطة والابتعاد عن المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة.