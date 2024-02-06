المهرة.. إستقالة جماعية لمدراء مكاتب التربية في مديريات المحافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - قدم مدراء مكاتب التربية والتعليم في جميع مديريات محافظة المهرة استقالتهم عن العمل، يوم الاثنين، "نظرا لعدم استجابة السلطة المحلية لمطالبهم".

جاء ذلك في مذكرة استقالة جماعية حصل "يمن شباب نت" على نسخة منها، ممهورة بتوقيع مدراء التربية في مديريات المهرة التسع، مقدمة لمدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة سمير مبخوت هراش.

وأفادت المذكرة أن الاستقالة عن العمل جاءت نظرًا لعدم استجابة السلطات المحلية في المحافظة لمطالبهم بتسيير العمل التربوي.

وأكدت الوثيقة، استقالة مدراء مكاتب التربية، على خلفية خفض 50% من المصرحات المالية، بالإضافة إلى عدم اعتماد حوافز مالية لمدراء مكاتب التربية والتعليم في المديريات ورؤساء الأقسام، وعدم اعتماد مواصلات.

وأشار مدراء التربية الذين قدموا استقالتهم، إلى تراكم المديونية عليهم وعدم تمكنهم من تسديدها، وذلك بسبب عدم صرف بعض الاستمارات المالية في موازنة 2022.

وأكدت الوثيقة أن مكاتب التربية والتعليم في جميع المديريات تتحمل كافة أعباء النقل دون الحصول على أي دعم في هذا الجانب ما أدى إلى تضاعف المديونية.

وأشار مدراء التربية في المدريات إلى أنهم مضطرين لاتخاذ موقف الاستقالة رغم حرصهم على استمرار العملية التعليمية.

وطالب مصدر تربوي، السلطة المحلية في المهرة بتلبية مطالب مدراء مكاتب التربية والتعليم، للعدول عن قرارهم وعدم تعطيل العملية التعليمية في المحافظة.