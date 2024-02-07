"مسام" يعلن إنقاذ أكثر من 4 آلاف شخص من ألغام الحوثيين خلال يناير الماضي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، تمكنه من نزع أكثر من أربعة آلاف لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة من قبل فرقه الهندسية المنتشرة بمختلف محافظات البلاد، خلال شهر يناير الفائت.

وفي تقريره الشهري، قال المشروع إن إجمالي ما تم نزعه خلال شهر يناير الماضي أربعة آلاف و245 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة، من بينها ثلاثة آلاف و625 ذخيرة غير منفجرة، و580 لغماً مضاداً للدبابات.

وأضاف أن إجمالي المساحة المطهرة خلال نفس الشهر، بلغت 1.214.905 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.

وأشار إلى أن المشروع أتلف في ذات الشهر 300 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وقال مدير عام مشروع "مسام"، أسامة القصيبي"أن النهج الحوثي غير المسبوق في نشر العبوات الناسفة التي تجاوزت العقل، وكذلك وسائل الإيغال المبتكرة في القتل، تارة بالخدع والتمويه والإخفاء، وتارة بطريقة دسها في أكناف مزارع ومنازل ومدارس وبيوت المدنيين، لا يعرف التوقف عن نشر الموت".

وأضاف القصيبي: "اليوم نتحدث عن نحو 10 آلاف ضحية مدنية وجرحى ومبتوري الأطراف في مختلف محافظات البلاد، وفقاً البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام".

وأشار القصيبي الى أن "مسام" وحده أزال أكثر من 8 آلاف عبوة ناسفة خلال 5 سنوات ونصف السنة في اليمن.

ووفقا للتقرير فقد بلغ إجمالي ما تم نزعه من الألغام منذ انطلاق عمل مشروع "مسام" نهاية يونيو 2018 وحتى الآن 431.054 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية، فيما وصلت إجمالي المساحة المطهرة 54.081.649 متراً مربعاً.

