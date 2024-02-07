شكرا لبحثكم عن خبر اجتماع بين "كاك بنك" ومنظمة (UN - HABITAT) حول عرض مشاريع الري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن_اعلام كاك بنك:

عقدت ادارة بنك التسليف التعاوني والزراعي"كاك بنك" ومنظمة (UN HABITAT) وبحضور مسؤولي وحدة حماية البيئة، اجتماعا مشتركا في مقر الإدارة العامة للبنك بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة عرض مشروع الري دلتا تبن، وفى ظل سعي كاك بنك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان تفعيل نتائج اجتماعاته ولقاءاته فى مؤتمر الأطراف COP 28.

وأشارت المنظمة، خلال الاجتماع، وبعد النقاشات فى كثير من المشاريع المدعومة والمقدمة منها، إلى رغبتها فى إشراك كاك بنك بتنفيذ مشاريع الاستدامة وتقديم عرضه فى مشروع الري دلتا تبن، وفق آلية وضوابط تنفيذ المشروع .

بالاضافة الى ذلك، استمع الحاضرين في الاجتماع الذي عقد مطلع هذا الأسبوع، الى دور كاك بنك فى تعزيز الاستدامة استنادا الى تاريخه وحجم المشاريع المنفذة عبره وخبرته الكبيرة في تنفيذ مشاريع ري مماثلة، اضافة الى أهمية استغلال دور البنك في بناء القدرات ورفع وعي المزارعين وتقديم الاستشارات الزراعية لهم ، ومعرفة البنك لاحتياجات المزارعين التشغيلية والتوسعية.

وحضر الاجتماع من طرف منظمة (UN HABITAT) مدير المنظمة د/ محمد عيدروس الزبيدي ومن وحدة حماية البيئة الاستاذ عبدالواحد عرمان و د/ عبد الرقيب العكيشي، في حين مثل كاك بنك في الاجتماع كلا من رفيق القباطي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية وعبده محسن، مدير التخطيط والبحوث والتطوير والمهندس/ رياض محمد عبده، مدير ادارة المشاريع الزراعية، والمهندس/ خالد نور الدين، رئيس قسم المشاريع الزراعية والسمكية، وعلام ايمن البنا، من إدارة الالتزام بكاك بنك.