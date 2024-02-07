الجيش الأمريكي: الحوثيون شنوا هجمات بستة صواريخ ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران، نفذت خلال الـ 24 ساعة الماضية عدة هجمات بستة صواريخ باليستية ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، قبالة سواحل اليمن.



وقالت في بيان تجميعي لحصيلة العمليات ليوم الثلاثاء، "في 6 فبراير/شباط، من حوالي الساعة 1:45 صباحاً حتى 4:30 مساءً، أطلق المسلحون الحوثيون المدعومين من إيران ستة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر وجنوبه وخليج عدن".



وأضافت "سنتكوم"، أن الحوثيين أطلقوا ثلاثة صواريخ باتجاه سفينة البضائع "ستار ناسيا"، التي تملكها وتديرها شركة يونانية وترفع علم جزيرة مارشال، مما أدى إلى حدوث أضرار طفيفة دون وقوع إصابات.



وتابعت على منصة إكس، إن سفينة مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية (يو إس إس لابون) تعمل بالقرب من ستار ناسيا أسقطت أحد الصواريخ، مشيرة إلى أن ستار ناسيا ظلت صالحة للإبحار واستمرت نحو وجهتها.



وأشارت القيادة الأمريكية، أن الصواريخ المتبقية الثلاثة كانت تستهدف سفينة "مورنينغ تايد" وهي سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بربادوس وتعمل في جنوب البحر الأحمر.



وأضافت "سقطت الصواريخ الثلاثة في المياه القريبة من السفينة دون أن يكون لها أي تأثير"، موكدة أن "تايد" واصلت رحلتها ولم تبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.



وفي وقت سابق، الثلاثاء، قالت جماعة الحوثي على لسان متحدثها العسكري إنها استهدفت السفينتين (ستار ناسيا) و(مورنينج تايد) وزعمت أن السفينتين، أمريكية وبريطانية.



من جهتها قالت شركة "أمبري" للأمن البحري، إن سفينة شحن تعرضت لـ"أضرار طفيفة" جراء هجوم بمقذوف أثناء إبحارها قُبالة سواحل الحديدة (غربي اليمن).



وأضافت أمبري في بيان، أن السفينة التي ترفع علم "باربادوس" ومملوكة لشركة بريطانية، تعرضت لإصابة طفيفة، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في صفوف طاقم السفينة، وأن السفينة أجرت مناورات مراوغة وواصلت رحلتها.



ومنذ نوفمبر الماضي تشن جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.



ورداً على ذلك يشن تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة، منذ 12 يناير الماضي، غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن.

