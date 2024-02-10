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عدن - ياسمين التهامي - ماسك تطويل وتكثيف الشعر في أسبوع وفك التشابك من أول استخدام

لكل فتاة تعاني من تساقط الشعر، أو وجود فراغات في الشعر، هناك العديد من الطرق الطبيعية التي تساعدك على الحصول على شعر كثيف ولامع وصحي، وذلك بعيداً عن استخدام مستحضرات العناية بالشعر التي يدخل من ضمن مكوناتها العديد من المواد الكيماوية التي تضر بصحة الشعر على المدى البعيد، ويعتبر الشعر الخفيف أو الشعر المتساقط من أكثر المشاكل التي تواجه العديد من الأشخاص، سواء النساء أو الرجالهذا وينصح خبراء العناية بالشعر بضرورة الحفاظ على صحة الشعر، وذلك من خلال الحفاظ على الأطعمة والفواكه التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي من شأنها تمد شعرك بالفوائد، مع ضرورة استخدام الطرق الطبيعية التي من شأنها أن تحافظ على شعرك، وتعمل على تكثيفه، ومنع التساقط، وهنا يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها دون قلق.ماسكات طبيعية لكثافة الشعر

يمكن استخدام زيت الخروع وزيت الزيتون بكميات متساوية، ومن ثم خلط المكونات جيداً، ومن ثم يتم وضع الخليط على الشعر بعد غسله، وتركه على الشعر لمدة 30 دقيقة، ومن ثم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، وتجفيفه بتجفيفه بشكل جيد، وترطيبه، ويمكن استخدام هذه الطريقة مرتان في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة، حيث تساعدك الزيوت الطبيعية على مد الشعر بالفيتامينات ويعمل على تقوية بصيلات الشعر وعلاج مشكلة التساقط.يمكن أيضاً استخدام ماسك البيض، والذي يتكون من عدد 2 بيضة، مع إضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من المياه، ومن ثم خلط المكونات جيداً، ويتم وضع الماسك على الشعر لمدة 30 دقيقة، ومن ثم غسله بالمياه والشامبو، تعمل هذه الطريقة على سرعة التخلص من تساقط الشعر من خلال الاستخدام على الأقل مرتان في الأسبوع، وتعمل على ملئ فراغات الشعر والتخلص من التساقط.أيضاً من أهم الماسكات التي يمكن الاستفادة منها، ماسك العسل، حيث يمكن إضافة ملعقة من عسل النحل، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ويتم خلط المكونات بشكل جيد حتى تمام التجانس، ومن ثم وضع الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة، ومن ثم يتم غسل الشعر وتجفيفه، وتساعد هذه الطريقة على وقف تساقط الشعر، وتمد بصيلات الشعر بالعناصر المفتقدة، ويعمل على سرعة تكثيف الشعر في أسرع وقت.استخدمي ماسك زيت جوز الهند وزيت اللوز لفك تشابك الشعر، وذلك بوضع ملعقة من زيت جوز الهند مع ملعقة من زيت اللوز، ثم دهن الشعر بهم حتى تحصل على أفضل النتائج، ويترك على الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الشعر بالماء الدافئ، وسوف تلاحظ أن جميع التشابك بالشعر قد ولى، وحصلت على شعر ناعم كالحرير.