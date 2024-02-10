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عدن - ياسمين التهامي - مذيع سعودي يكشف عن الحيلة السحرية التي جعلته يخسر 30 كيلوا من وزنه في 6 أشهر
كشف مذيع سعودي عن الحيلة السحرية التي جعلته يخسر 30 كيلوا من وزنه في 6 أشهر، موضحًا أنه خاض الكثير من التجارب خلال الثلاث السنوات الأخيرة لكن جميعها باءت بالفشل، ليلجأ بعدها لتجربة طريقة أخرى مختلفة تماماً وفعلاً كانت ناجحة واستطاع خلالها التخلص من السمنة التي كانت تؤرق مضجعة.
وقال المذيع “متعب الشايع”، خلال حديثه مع الإعلامي خالد اليمني، أنه اشترك في العديد من الأندية وشركات الأغذية بمبالغ كثيرة تصل إلى ألفين ريال شهريا بجانب اشتراكات الأندية إلا أن ذلك لم يجدي نفعا.وأضاف أن هذه المحاولات لم تسفر سوى بخسارته لكيلو أو كيلو ونصف فقط شهريا، فلجأ لمدة عامين لأنظمة حمية مختلفة منها نظام الكيتو لكن النتيجة ظلت كما هي دون تحسن.
ولفت إلى أن الحل الأمثل الذي جعله يفقد الكثير من الوزن هو “قص المعدة”، مضيفا أن ذلك جعله يفقد أكثر من 30 كيلو في 6 أشهر فقط، بعدما كان وزنه 130 كيلو، وهذا جعله يشعر بالراحة.