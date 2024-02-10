شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة السير بالمهرة تطلق حملة توعوية لإصلاح أضواء المركبات بمديرية الغيضة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - المهرة/ خاص.

بتوجيهات العميد مفتي صمودة، مدير عام الامن والشرطة بمحافظة نفذت إدارة شرطة السير بمحافظة المهرة حملة توعوية لإصلاح أضواء المركبات للحد من الحوادث المتكررة والتي أصبحت أحد اسباب الحوادث (الاضواء المبهرة)وكذلك عدم تركيب الأضواء والإشارات.

و نوه مدير شرطة السير بالمهرة العقيد/ سالم عمر الكثيري الى ان التوجيه لفرع شرطة السير بمديرية الغيضة يأتي ضمن الحملات التوعوية للحد من الحوادث.

في هذا السياق أعلن الملازم حسين المراني، مدير شرطة السير في مديرية الغيضة، عن إطلاق حملة مرورية تهدف إلى إصلاح أنظمة الإضاءة في المركبات ومكافحة الإضاءة الغائبة، وذلك ضمن جهود مستمرة للحد من حوادث الطرق، التي تتسبب أحياناً في الإصابات والوفيات نتيجة لعوامل مثل ضعف الإضاءة أو انعدامها.

وأوضح المراني بان الحملة توعوية تهدف الى ايقاف كل من لم تحمل سيارته ارشادات السلامة كتركيب الانوار الامامية والخلفية مع ابرام تعهد باستمارة تم إعدادها توضح كافه بيانات السائق والمركبة لمدة اسبوع الحملة موجها بأهمية استخدام الإضاءة السليمة في المركبات أثناء القيادة.

وأكد على أن الهدف من الحملة هو توعية المواطنين بأهمية صيانة وإصلاح أنظمة الإضاءة، والتأكيد على أهمية الفحص الدوري للمركبات لتجنب حوادث الطرق.

وفي ختام التوجيهات، حث المراني المواطنين على ضرورة الاهتمام بصيانة أنظمة الإضاءة في مركباتهم، مشدداً على أن هذه الجهود المبذولة ستسهم في تحقيق السلامة المرورية والحد من الحوادث المرورية المتكرررة، مثمنا الجهود الكبيرة والدعم الذي يقدمه مدير الأمن والشرطة العميد مفتي صمودة.

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