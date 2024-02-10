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عدن - ياسمين التهامي - عشبة من العطار لتلوين الشعر باللون البني الساحر وتغطية شعرك الابيض بدون صبغات كيماوية ضارة

ترغب بعض السيدات في صبغ الشعر والحصول على شعر باللون البني، إذا كنت ترغبين في التخلص من الشعر الأبيض والحصول على شعر مميز ذات لون ساحر فيمكنك استخدام وصفة من وصفات صبغ الشعر باللون البني، هناك العديد من المكونات الطبيعية والأعشاب التي يمكنك شراؤها من العطار واستخدامها في صبغ الشعر والاستمتاع بلون بني مميز انيق، وهذه الاعشاب والمواد الطبيعية مفيدة للشعر بدرجة كبيرة، فهي تحمي الشعر من المواد الضارة الكيميائية التي تؤثر على الشعر وتسبب تقصفه وتساقطه.وصفات صبغ الشعر باللون البني

يمكنك صبغ الشعر باستخدام المواد الطبيعية التي تؤثر على الشعر وتعطيه اللون البني الذي تحتاجين إليه والذي يعطيك مظهر جذاب، ونذكر لكم بعض هذه الوصفات من خلال التالي:وصفة الشاي لصبغ الشعر باللون البني

يتمتع الشاي بالعديد من الفوائد المختلفة أهمها أنه يستخدم في صبغ الشعر ويعطي لون بني مميز، ويمكنك استخدام الشاي في صبغ الشعر بإتباع الخطوات التالية:

استخدام من ثلاث إلى خمس اكياس من الشاي مع كوبين من الماء.

خلط المكونين جيدا وتوزيع الخليط على الشعر.

كما يمكنك إضافة بلسم عشبي الي الخليط السابق قبل وضعه على الشعر.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة أو أكثر.استخدمي غطاء الرأس في تغطية الشعر.

اتركي الخليط على شعرك طوال الليل.

اغسلي شعرك في صباح اليوم التالي.

وصفة النسكافيه والكركم

يمكنك صبغ الشعر بالنسكافيه والكركم للحصول على شعر بني لامع، كل ماعليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

نقوم بخلط أربع ملاعق من النسكافيه مع نصف ملعقة كبيرة من الكركم.

قومي بإضافة ثمان ملاعق صغيرة من الحناء.