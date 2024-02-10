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عدن - ياسمين التهامي - حلوى لذيذة وطعمها رائع وبدون فرن اعملي كيكة البسكويت بالشوكولاتة في البيت بمكونات سهلة

كيكة البسكويت بالشوكولاتة بدون فرن وصفة سهلة وسريعة لتحضير حلوى لذيذة لا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد، وهذه الكيكة تجمع بين قرمشة البسكويت وغنى الشوكولاتة، مما يجعلها الخيار المثالي للتحلية في المناسبات الخاصة أو كوجبة خفيفة في أي وقت، وفيما يلي سنقدم لكم طريقة تحضير كيكة البسكويت بالشوكولاتة بدون استخدام الفرن.مكونات عمل كيكة البسكويت بالشوكولاتة

2 باكيت بسكويت سادة.

2 كوب حليب سائل.

1 كوب شوكولاتة مبشورة أو قطع شوكولاتة للذوبان.

1/2 كوب سكر.

1/2 كوب زبدة.

1/4 كوب كاكاو بودرة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.طريقة عمل كيكة البسكويت بالشوكولاتة

في قدر على نار متوسطة، ضع الزبدة والسكر والحليب وقلبهم جيدًا حتى يذوب السكر.

أضف الكاكاو والشوكولاتة المبشورة أو قطع الشوكولاتة واستمر في التقليب حتى تذوب الشوكولاتة وتتجانس المكونات.

ارفع القدر من على النار وأضف الفانيليا، ثم اترك الخليط جانبًا ليبرد قليلاً.

غمس البسكويت في الحليب السائل سريعًا لترطيبه قليلاً، ثم رص طبقة من البسكويت في قاع صينية مستطيلة أو دائرية قابلة للفتح.صب طبقة من خليط الشوكولاتة فوق طبقة البسكويت.

كرر العملية بالتناوب بين طبقات البسكويت والشوكولاتة حتى تنفذ الكمية، مع التأكد من إنهاء الطبقات بخليط الشوكولاتة.

غطِ الصينية بورق نايلون غذائي وضعها في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل، أو حتى تتماسك الكيكة تمامًا.

بعد أن تتماسك الكيكة، أخرجها من الثلاجة وقدمها باردة.

يمكن تزيين الوجه بالمزيد من الشوكولاتة المبشورة أو صوص الشوكولاتة حسب الرغبة.كيكة البسكويت بالشوكولاتة بدون فرن هي وصفة مثالية لمحبي الحلويات السريعة واللذيذة، وتحضيرها بسيط ولا يتطلب الكثير من المكونات أو الوقت، مما يجعلها الخيار الأمثل للتحلية في اللحظات الخاصة أو لإسعاد أفراد العائلة بحلوى شهية ومغذية لذا جربوا واستمتعوا بمذاقها الرائع مع أحبائكم.