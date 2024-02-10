تعز.. الآلاف يشاركون في إيقاد شعلة ثورة فبراير في ذكراها الثالثة عشر

المنامة - ياسر ابراهيم - أحيا الآلاف في مدينة تعز، مساء اليوم السبت، الذكرى الثالثة عشر لثورة 11 فبراير، بإيقاد الشعلة في شارع جمال، فيما أطلقت الألعاب النارية من عدد من المرتفعات بالمدينة جنوب غربي اليمن.



وحضر الآلاف من أبناء مدينة تعز لإيقاد شعلة 11 فبراير في شارع جمال وسط مدينة تعز، وردد المشاركون هتافات تؤكد على استمرار النضال حتى إسقاط الانقلاب الحوثي والمضي في الانتصار لأهداف ثورة 11 فبراير في بناء دولة مدنية حديثة متعددة الأقاليم.



وأكد أبناء مدينة تعز أن إحياء الذكرى الـ13 لثورة فبراير من هذه المناسبة وذكراها ستكون بمثابة "ثورة جديدة" لاستعادة الدولة والقضاء على الانقلابيين.



وأشاد أبناء مدينة تعز بالدور البطولي الذي يقدمه أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في دحر الانقلابيين الحوثيين الذين انقلبوا على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة الدستورية.



وستشهد مدينة تعز غدا الأحد مهرجانا جماهيريا في شارع جمال احتفاء بذكر الثورة.

