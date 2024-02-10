الجيش الأميركي يعلن تنفيذ ضربات ضد زورقين و5 صواريخ كروز للحوثيين في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، "سنتكوم"، السبت، تنفيذ ضربات ضد زورقين، و 5 صواريخ كروز في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، كانت معدة للإطلاق صوب البحر الأحمر.



وقالت "سنتكوم" في بيان إنه "في التاسع من فبراير (الجمعة) نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضمن إجراء للدفاع عن النفس ضربات ضد زورقين غير مأهولين، وأربعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وصاروخ كروز متنقل للهجوم الأرضي كانت معدة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر".



وأضاف البيان: "حددت القيادة المركزية الأمريكية هذه الصواريخ والزوارق في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".



وتابع: "ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".



وعصر السبت، قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين: "عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بـ 3 غارات مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.



وكانت جماعة الحوثي أعلنت الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا هجوما بعدد من الغارات استهدفت مناطق مختلفة من محافظتي صعدة، والحديدة.



في سياق متصل أعلنت جماعة الحوثي في وقت سابق اليوم السبت، تشييع 17 من ضباطها، قالت إنهم قتلوا بغارات شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا.



وبحسب وكالة سبأ بنسختها الحوثية شيعت الجماعة جثامين 8 من قياداتها برتبة عقيد و9 برتب رائد ونقيب. إلا أن أربعة منهم سبق الإعلان عن مقتلهم في مواجهات مع مواطنين في محافظة إب الأسبوع الماضي.



ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

المصدر: وكالات