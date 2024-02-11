اليمن..الآلاف في تعز يُحيُّون الذكرى الثالثة عشر لثورة 11 فبراير

المنامة - ياسر ابراهيم - أحيّا الآلاف في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، اليوم الأحد، الذكرى الثالثة عشر لثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية، بمهرجان جماهيري حاشد.



وقال مراسل "يمن شباب نت"، إن الآلاف تجمعوا في شارع جمال، وسط مدينة تعز، في المهرجان الذي شاركت فيه جميع المكونات الثورية.



وأضاف رفع المحتفلون لافتات ورددوا شعارات أكدت جميعها على المُضي في طريق الثورة والانتصار لأهدافها، وإسقاط الانقلاب الحوثي حتى استعادة النظام الجمهوري وبناء دولة مدنية حديثة متعددة الأقاليم.



وعقب المهرجان انطلق المحتفلون في مسيرة حاشدة إلى ساحة الحرية، التي انطلقت منها الشرارة الأولى للثورة الشبابية الشعبية.



ومساء السبت، أحيا الآلاف في مدينة تعز، الذكرى الثالثة عشر لثورة 11 فبراير، بإيقاد الشعلة في شارع جمال، فيما أطلقت الألعاب النارية من قلعة القاهرة الشهيرة.