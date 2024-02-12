شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مصلحة الأحوال المدنية بتعز يحصد إشادة المواطنين بتسهيل إجراءات الخدمات" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 12 فبراير 2024 تعز أبدى مواطنون في مدينة تعز إعجابهم الشديد بجهود المقدم إسكندر المخلافي، مدير مصلحة الأحوال المدنية بتعز، في تلبية احتياجاتهم وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات المقدمة. وفي تصريحات صحفية أدلى به مواطنين بمدينة تعز للمرصد الإعلامي "ثمنوا جهود مدير مصلحة الأحوال المدنية المقدم إسكندر المخلافي ، وما يتميز به من أسلوب ودود ومتواضع، واهتمامه الدائم بمشاكلهم واحتياجاتهم ، والاستماع إلى استفساراتهم حول تقديم الخدمات. وأكدوا بأن المخلافي قدوة ملهمة للقادة الآخرين في مجال الخدمة العامة. ويمثل مثالًا حيًا للتواصل الفعّال والتعاطف مع الناس، ويعكس التزامه بتحقيق التقدم والتطور في خدمة المجتمع. وأشاروا بأنه لا يكتفي بالاجتماعات الداخلية فحسب، بل يخرج إلى الشارع بانتظام لمساعدة المعاقين والمرضى، وعامة الناس ،مما يعكس روح المسؤولية الاجتماعية التي يتمتع بها ،والتفاعل بشكل مستمر مع الناس، سواءً في المصلحة أو خارجها، ويسعى جاهدًا لتوفير بيئة مناسبة ومريحة للجميع. وأعرب المواطنون عن امتنانهم للتغيير الإيجابي الذي تم تحقيقه في مصلحة الأحوال المدنية بتعز. ويرون في المخلافي قائدًا ملهمًا، يعمل بشكل فعال على تقديم خدمات متفوقة وتسهيل إجراءات الحصول عليها بسهولة ويسر. هذا وتحاول مصلحة الأحوال المدنية بتعز تحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة والجودة في خدمة المواطنين، ويعد المخلافي واحدًا من العناصر الرئيسية في تحقيق ذلك. يعمل بجد ومثابرة لضمان توفير خدمات سلسة وسريعة، مما يعزز الثقة والرضا لدى المواطنين.