شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحذير هام للنساء الحوامل تجنبي هذه الفاكهة فترة الحمل حفاظي على صحتيك وصحة الجنين ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكد خبراء التغذية على ضرورة انتباه المرأة الحامل خلال فترة الحمل، إلى اختياراتها الغذائية لضمان الحفاظ على صحتها وصحة الجنين.

وأشاروا الى وجود بعض الفواكه التي يفضل تجنبها خلال الحمل بالرغم من كونها جزءًا مهمًا من النظام الغذائي الصحي .

وتنصح الدكتورة سواثي بولوداسو، اختصاصية التغذية في مستشفى مانيبال، بابتعاد الحامل عن أنوع معينة من الفواكة، ومنها

البابايا:

تؤكد د. سواثي أن تناول البابايا الناضجة بكميات معتدلة يعتبر آمنًا بشكل عام، إلا أن البابايا غير الناضجة أو شبه الناضجة تحتوي على مادة اللاتكس، التي تسبب التقلصات والولادة المبكرة.

الأناناس:

وفقا للدكتور سواثي، يحتوي الأناناس على إنزيم يسمى بروميلين، والذي قد يؤدي تناوله بكميات كبيرة إلى تليين عنق الرحم والتقلصات.

العنب:

يمكن أن يسبب العنب، خاصة في شكله الكامل، الاختناق. بالإضافة إلى ذلك، يقترح بعض مقدمي الرعاية الصحية تجنب الاستهلاك المفرط للعنب بسبب المخاطر المحتملة لبقايا المبيدات الحشرية. إلا أن غسل العنب جيدًا واختيار الأصناف العضوية قد يخفف من هذه المخاوف.

المانجو:

المانجو الناضجة آمنة، ولكن يجب تناول كميات كبيرة من المانجو غير الناضجة؛ إذ تحتوي على مركبات قد تسبب تقلصات الرحم.

البطيخ:

يعتبر البطيخ آمنًا بشكل عام، ولكن تجنب تناوله بكميات كبيرة لتجنب زيادة حاجة التبول.

فاكهة العاطفة:

في حين أن فاكهة الباشن فروت غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، إلا أنها تتمتع بمستوى حموضة مرتفع. قد تجد بعض النساء أن الفواكه الحمضية تسبب حرقة في المعدة أو إزعاجًا في المعدة أثناء الحمل.

الفواكه المعلبة:

غالبًا ما تحتوي الفواكه على سكريات مضافة ومواد حافظة. اختاري الفواكه الطازجة أو المجمدة دون سكريات مضافة لضمان خيار صحي أثناء الحمل . .