رئيس الجهاز المركزي للإحصاء يلتقي نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي( UNDP)

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يزيد بن سلمان - شبوة - التقت د/ صفاء معطي امس في ديوان الجهاز المركزي للإحصاء بنائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسيدة نادية العواملة في مستهل اللقاء رحبت رئيس الجهاز في بالسيدة نادية وعلى الحاضرون معها.

وخلال اللقاء استعرضت السيدة نادية العواملة المجالات التى تعمل بها المنظمة ومن ضمنها بناء قدرات الجهاز المركزي للاحصاء.

وتطرقت معطي من خلال اللقاء عن مراحل استعادة وتفعيل عمل الجهاز ، وكذا المشاريع المستقبلية المقدم عليها الجهاز ومنها مسح ميزانية الاسرة بدعم من البنك الدولي وصندوق الامم المتحدة للسكان . كما تطرقت الى انتهاء الاسقاطات السكانية في 2025 لتعداد 2004م مما يعني ضرورة اجراء حصر شامل للسكان والمساكن والمنشآت. وضرورة دعم الحكومة والمنظمات لاجراء هذا الحصر والا سنصل الى 2025 وسنقف عاجزين بعدها عن أي مسوحات أو خطط تنموية لهذا البلد.

حضر اللقاء من جانب المنظمة السيد عبدالمنعم مصطفى مدير برنامج UNDP في عدن والسيد وليد علي باهارون منسق السياسات لبرنامج UNDP في عدن

وحضر من جانب الجهاز المركزي للإحصاء مدير عام جودة البيانات م/ حسن أبراهيم

أ/ هناء مثنى مدير عام دائرة التنمية المستدامه.

# إعلام _الجهاز _ المركزي

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