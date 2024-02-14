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فنان سعودي يعلن اعتزال الفن ويقوم بتكسير ‘‘العود’’ ويوجه طلبًا عاجلًا للجمهور (فيديو

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عدن - ياسمين التهامي - فنان سعودي يعلن اعتزال الفن ويقوم بتكسير ‘‘العود’’ ويوجه طلبًا عاجلًا للجمهور (فيديو

الاربعاء 14 فبراير 2024 الساعة 15:59

أعلن فنان سعودي، اعتزال الفن وكسر العود، لإنهاء مسيرته الفنية إلى الأبد.

 

وتداول رواد موقع "إكس" مقطعًا للفنان مسفر المالكي أعلن فيه اعتزال الفن.وظهر "المالكي" وهو يعلن قرار اعتزاله الفن ممسكًا بالعود، قبل أن يبدأ في تحطيمه والتخلص منه.

 

ولم يكشف المالكي، سبب اعتزاله الفن، وطلب المسامحة من جمهوره ومحبيه.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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