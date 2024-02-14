عدن - ياسمين التهامي - فنان سعودي يعلن اعتزال الفن ويقوم بتكسير ‘‘العود’’ ويوجه طلبًا عاجلًا للجمهور (فيديو

الاربعاء 14 فبراير 2024 الساعة 15:59

أعلن فنان سعودي، اعتزال الفن وكسر العود، لإنهاء مسيرته الفنية إلى الأبد.

وتداول رواد موقع "إكس" مقطعًا للفنان مسفر المالكي أعلن فيه اعتزال الفن.وظهر "المالكي" وهو يعلن قرار اعتزاله الفن ممسكًا بالعود، قبل أن يبدأ في تحطيمه والتخلص منه.

ولم يكشف المالكي، سبب اعتزاله الفن، وطلب المسامحة من جمهوره ومحبيه.