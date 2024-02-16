صنعاء.. قيادي حوثي يوظف 22 شخصًا من أقاربه بهيئة الأوقاف في غضون عامين

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مصادر مطلعة عن قيام قيادي حوثي بهيئة الأوقاف الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية بتوظيف عدد كبير من أسرته في غضون عامين من توليه منصبه بصنعاء.

وأكد المصدر، أن القيادي في المليشيا "كهلان السدح" وكيل هيئة الأوقاف الحوثية للشؤون المالية والإدارية وظف نحو 22 شخصًا من أسرته في الهيئة.

وبحسب المصدر، عين السدح خمسة من أشقائه في مناصب رفيعة بالهيئة تشمل مديري العموم.

كما وظف 17 شخصا آخر في مناصب عدة بالهيئة خلال السنتين الماضيتين ويتقاضون أجورا كبيرة من إحدى أهم المؤسسات الإيرادية الحوثية التي تجني مئات المليارات سنويا، وفق تقرير لهيئة خبراء العقوبات.

وتكشف التسريبات الحوثية عن غضب متراكم داخل المجموعات الحوثية المهمشة من المناصب ضد المجموعات التي تستحوذ على أكبر قدر ممكن من الإيرادات.