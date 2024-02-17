شكرا لبحثكم عن خبر رئيس كاك بنك يعزي العميد أحمد حسن في استشهاد نجله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعث القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك الاستاذ "حاشد الهمداني" رسالة تعزية ومواساة للعميد أحمد حسن المرهبي، باستشهاد نجله محمد، ظهر اليوم الجمعة، بحادث تفجير إرهابي جبان، استهدف سيارته في جولة السفينة بعدن.

وقال الهمداني في رسالة التعزية الاخ احمد حسن المرهبي، نتقدم اليكم بأحر التعازي وأصدق المواساة القلبية باستشهاد نجلكم محمد، الذي اغتالته الايادي الارهابية هو آمن في طريقه، واننا وفي رسالتنا هذه إذ نشاطركم أحزانكم في مصابكم الجلل سائلين من المولى عز وجل أن يتغمد نجلم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان ان لله وان اليه راجعون

وعبر الهمداني عن استنكاره لمثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي ابت الا ان تغتال النفس البريئة الامنة في طريقها، مشيرا أن مثل هذه الاعمال الارهابية الجبانة لاتمت لديننا الاسلامي ولا عرفنا القبلي بصلة، مؤكدا ان هدفها الأول هو زعزعة الامن والاستقرار في العاصمة عدن وسائر المحافظات المحررة .