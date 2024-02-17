شاهد .. “أنا من الناس اللي حسدتها على زوجها “.. بالفيديو: المعلمة غادة الشهري تعلق على ضبط زوج فاشينيستا كويتية

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن “أنا من الناس اللي حسدتها على زوجها “.. بالفيديو: المعلمة غادة الشهري تعلق على ضبط زوج فاشينيستا كويتية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - علقت المعلمة غادة الشهري على ضبط زوج فاشينيستا كويتية مشهورة، بتهمة إصدار شيكات دون رصيد.

وقالت خلال مقطع فيديو: “، تم القبض على زوج إحدى الفاشينستات، وذكروا اسمها واسمه، بصارحكم بشيء يا بنات انا من الناس اللي حسدتها على هذا الزوج”.

وتابعت:”اللهم إن كانت عيني فأبطلها، دائما لما تعجبني حاجة أقول ماشاء الله تبارك الله”.

وأضافت:” زوجها جنتلمان، واضح إنها عيني، اللهم إن كانت عيني فأبطلها”.

الجدير بالذكر قبضت الشرطة الكويتية، على زوج فاشينيستا كويتية، تعمل في عروض الملابس ومستحضرات التجميل بتهمة إصدار شيكات دون رصيد، وتم إيداعه في السجن المركزي، بحسب صحيفة “المجلس”.

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