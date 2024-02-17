شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نهاية مأساوية لفتاة سعودية على يد راقي شرعي بعد ان مارس معها هذا العمل الإجرامي في مياه البحر!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لقيت فتاة سعودية “مصرعها” غرقاً بسبب أحد الأشخاص الممارسين للرقية الشرعية أثناء رُقيتها داخل البحر لأحد شواطئ محافظة ضباء التابعة لمدينة تبوك. تغطيسها في مياه البحروفي التفاصيل التي حصلت عليها “بوابة الخليج ” فإن الفتاة كانت تعاني من إرهاق جسدي وقام والدها بالتواصل مع أحد الرقاة والذي أشار عليه بضرورة القراءة عليها و”تغطيسها” في مياه البحر لأن “المَس ” على ( حد زعمه ) سوف يخرج من جسد الفتاة مباشرة ، إذا تعرضت للغرق أو شربت من ماء البحر المالح ، وجاءت المفاجأة بأن الفتاة قد غرقت وفارقت الحياة ولم يستطع أحد إنقاذها من الغرق .إيقاف الراقي وأكدت “المصادر ” بأنه قد تم إيقاف الراقي وسيتم تسليم جثمان الفتاة إلى والدها بتبوك بعد انتهاء التحقيقات .كما أكد شهود عيان بأن الراقي سبق وأن قام بالقراءة على “ناقة” أصيبت بالعين وقام بجلبها لشاطئ البحر ورشها بمياه البحر مُدعياً بأنه يشم رائحة الجن ..

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